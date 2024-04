Rouen. Bacchus à l'école buissonnière, le nouveau circuit d'In vigno meritas

Après les trois premiers circuits pédestres Sur les pas de Bacchus à Rouen, Sur les collines de Rouen et Entre terre et mer, l'association de Bois-Guillaume In vigno meritas en a créé un nouveau. Sur les pas de Bacchus à l'école buissonnière a ainsi été inauguré dimanche 14 avril.

Le circuit mêle comme les précédents, nature, vignes et biodiversité. "On a voulu faire le lien avec le progrès, l'école et l'éducation dans ce circuit", lance Philippe Rivals, président de l'association In vigno meritas. Le tout en gardant un lien avec le vin car "Rouen a une histoire incroyable avec lui". Cette randonnée passe par la statue de Napoléon, "créateur des lycées et du baccalauréat", l'abbatiale Saint-Ouen "avec son architecture gothique flamboyant", la maison natale de Jean-Edouard Adam, inventeur du génie chimique, et le musée de l'Education avec une exposition Pasteur, un cas d'école. Enfin, la balade se poursuit ensuite rue Eau-de-Robec, rue Saint-Vivien jusqu'à l'école d'architecture de Rouen. Le circuit dure deux heures et le retour peut se faire en bus Teor.