Picauville. Une voiture percute un arbre : deux blessés dont un grave

Une voiture a fini sa course contre un arbre ce vendredi 12 avril, vers 7 heures, à Picauville, rue de la Marne. Deux personnes ont été blessées, un homme de 57 ans légèrement et un homme de 83 ans plus grièvement. Ce dernier a été médicalisé par une équipe du Samu.

Les deux victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier de Cherbourg-en-Cotentin. Huit sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.