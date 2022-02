NORDIK IMPAKT, c’est maintenant!

Et le jeudi 22 octobre, ça continue crescendo. Les amateurs ont rendez-vous au Cargö pour écouter les prestations de Gablé, de Chinese Man et de Buraka Som Sistema. Et cela avant un week-end bien rempli côté décibels. Le 23, le Parc Expo et le Zénith de Caen ouvrent leurs portes dès 21h. Des scènes Rave (Electro et Indie Dance), Live (Dub, Hip-Hop, Electro Pop ou encore Pop Rock) et 8-Bit sont programmées. Et le 24, on remet ça aux mêmes endroits dès 21h. Des scènes Rave et Live mais aussi Le Klub de Nördik avec les plus grosses pointures du genre. Plus d'informations au 02 31 86 79 31 ou www.nordik.org



