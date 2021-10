Accessoires auto : l'utile prend le pas sur l'esthétisme

Chaque année à travers le monde, dans les différents salons de l’automobile, designers et autres concepteurs ont beau rivaliser d’ingéniosité pour proposer des lignes plus modernes les unes que les autres, l’accessoirisation de sa voiture et les options à choisir demeurent le meilleur moyen pour personnaliser son véhicule.

Personnaliser sa voiture

"En matière d’accessoires, la priorité va à l’utile plutôt qu’à l’esthétisme", annonce d’emblée Bertrand Chapleau, directeur de J-F-C automobiles à Biéville-Beuville. "Les produits les plus vendus sont les crochets d’attelage et les tapis".

Dès lors, l’installation de certains accessoires par le concessionnaire demeure la meilleure option à prendre, pour éviter de se retrouver face à des instructions indéchiffrables. "J’avais dû me rendre dans un garage après avoir acheté une grille pour chien que je pensais être capable de fixer moi-même", se souvient Thierry Izabel, récent acquéreur d’une Volvo break.

Le radar a la cote

Si les accessoires à installer n’altèrent généralement pas le délai de livraison d’une voiture neuve, une période d’attente est parfois à observer lorsqu’il s’agit des options. Rétroviseurs rabattables électriquement, installation d’un pack multimédia haut de gamme, incrustation d’écran dans les sièges arrières... sont autant d’éléments qui peuvent ralentir la sortie d’usine.

Si la fermeture centralisée, la climatisation ou la baisse automatique des vitres sont bien souvent compris dans les options de base, les radars de stationnement et les caméras de recul pour détecter les obstacles sont aujourd’hui les plus demandés. Une fois encore, l’utile prime sur l’esthétisme.