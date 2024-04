Le Havre. Une grande vente de plantes à prix cassés ce week-end

Ce week-end, du vendredi 12 au dimanche 14 avril, retrouvez Plantes pour Tous à La Hune, au Havre. Souhaitant rapprocher la population habitant en centre-ville de la nature, les équipes proposent une grande gamme de plantes aux visiteurs pendant ces trois jours. Retrouvez une centaine de variétés à des prix entre 0,99 et 29,90 euros. Aucun prix n'est au-dessus de 30 euros pour que la vente soit accessible à tous.

De 10h à 19h le vendredi et samedi et de 10h à 17h le dimanche, vous allez pouvoir acheter des plantes. Des accessoires tendances seront également disponibles ainsi que du terreau et des engrais de qualité. Recevez aussi des conseils d'experts pour choisir et soigner vos plantes.

Yaël Prette, responsable communication et marketing, nous détaille le programme du week-end :

Yaël Prette Impossible de lire le son.

L'entrée est gratuite. Réservez votre billet ici.