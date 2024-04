Alençon. Une boutique test doit ouvrir cet été, un appel à candidatures est lancé

Bientôt une "boutique test" à Alençon. La Ville poursuit ses efforts pour redynamiser le centre-ville. Après l'ouverture d'une boutique éphémère en novembre 2023, une boutique test devrait ouvrir ses portes en juin dans la rue aux Sieurs, dans les anciens locaux de l'enseigne de prêt-à-porter Saint Hilaire.

La Ville d'Alençon lance un appel à candidatures pour investir sa future boutique test. Le concept est de mettre à disposition d'un entrepreneur un local commercial avec des conditions attractives. Le porteur de projet pourra y être accueilli pour une période de six mois, renouvelable deux fois. Les six premiers mois, il paiera 25% du loyer (350€), puis 50% les six mois suivants et 75% les six derniers mois, avant de pouvoir s'installer de manière pérenne si son activité fonctionne.

Comment candidater ?

Tous les projets seront examinés mais une attention particulière sera portée aux concepts innovants ou à caractère local. "La boutique pourrait par exemple accueillir un commerce saisonnier, un test d'emplacement avant une implantation définitive ou encore un test pour un concept ou une marque", détaille la Ville.

Vous pouvez obtenir le dossier de candidature auprès d'Arnault Delpech, conseiller en création d'entreprise à la CCI Portes de Normandie, au 02 33 82 82 65 ou par mail : arnault.delpech@normandie.cci.fr. Le dossier est à retourner avant le jeudi 2 mai.