80e D-Day. Bals de la Libération, concerts, flamme de la liberté : tout ce qu'il faut savoir à Cherbourg

Comprendre, rendre hommage, fêter et reconstituer. Cherbourg-en-Cotentin a dévoilé, mardi 2 avril, plus d'une trentaine d'événements pour célébrer et commémorer le 80e anniversaire de la Libération. Expositions, conférences, cérémonies, bals et concerts seront proposés d'avril à juillet avec deux temps forts : le passage de la flamme de la liberté les 13 et 14 mai, et la cérémonie internationale le 7 juin.

Des expositions et des conférences

Les animations autour de ce 80e anniversaire débuteront lundi 15 avril avec une exposition à la mairie de Tourlaville sur le système concentrationnaire nazi. Des conférences sur la Résistance seront organisées à la mairie déléguée de Cherbourg-Octeville : lundi 10 juin à 19h avec Michel Boivin, jeudi 20 juin à 17h30 avec Ghislain Quétel, et jeudi 27 juin à 20h avec Stéphane Lamache. Mardi 25 et mercredi 26 juin, une exposition et une démonstration de matériel datant 1944 seront proposées.

Le passage de la flamme de la liberté

Les organisateurs de "La Flamme de la Liberté" vont acheminer la Flamme de la Nation au Royaume-Uni puis aux Etats-Unis. L'objectif est d'apporter la reconnaissance de la France aux deux Alliés. Après un prélèvement le 8 mai sous l'Arc de Triomphe à Paris, la flamme fera une escale le 13 mai au cimetière de Colleville-sur-Mer puis arrivera au soir à Cherbourg avec une cérémonie au monument aux morts du jardin public. Elle embarquera le lendemain à bord du Galicia, direction Portsmouth. Après quelques jours, elle quittera le Royaume-Uni pour New York avec le Queen Mary 2. Hervé Racat, coordinateur du comité de pilotage de la flamme de la liberté, était présent mardi 2 avril à la présentation du programme.

La Libération fêtée

Parmi les événements festifs, des histoires contées pour redécouvrir l'histoire du Roule suivies d'un buffet sur le thème de la Normandie libérée seront proposés samedi 18 mai, à 18h au musée de la Libération. Sans oublier un spectacle "Fortitude", récit d'illusions et de magie, à la bibliothèque Jacques Prévert samedi 1er juin à 15h. Trois chanteuses américaines, les Victory Belles, seront en concert jeudi 6 juin à 10h, sur le marché.

La semaine suivante, le 13 juin, ce sera au tour des marins du Cotentin d'entrer en scène. Le conservatoire de musique de Cherbourg sera à découvrir le 19 juin à 19h, place de Gaulle. Des bals s'enchaîneront également, comme le 25 juin place Hippolyte Mars à Equeurdreville-Hainneville, et le lendemain à la Cité de la Mer. Un camp de reconstitution est également programmé du vendredi 28 au dimanche 29 juin à La Glacerie.

Une cérémonie avec Emmanuel Macron

Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, Cherbourg accueillera une cérémonie internationale vendredi 7 juin, esplanade Paul Minard près de la Cité de la Mer. Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, sera présent afin de réaffirmer le rôle primordial de son port en eau profonde, un site stratégique pour les Alliés lors du Débarquement dans la libération de la France et de l'Europe.

Le programme de toutes les cérémonies à retrouver ICI.