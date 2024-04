Vire. "Mort aux Juifs" : des tags antisémites découverts par des randonneurs

Les inscriptions "Mort aux Juifs" et "Shoah II", une croix gammée… Voilà le triste décor qu'ont pu découvrir randonneurs et marcheurs dans un tunnel piéton à Vire. C'est un promeneur, pour le moins interloqué, qui a prévenu nos confrères de La Manche Libre de sa découverte. Ces tags antisémites et incitant à la haine, réalisés à la peinture noire, sont bien visibles de tous.

La gendarmerie a lancé une enquête pour retrouver la ou les auteurs. Avec une question : s'agit-il d'un acte conscient ou d'une bêtise qui ne fait pas rire grand monde ?