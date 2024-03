Saint-Lô. Coups de feu dans un quartier : ce que l'on sait

Une enquête a été ouverte après une altercation et des coups de feu tirés, jeudi 28 mars, dans la soirée, dans le quartier de la Dollée à Saint-Lô. Le lendemain des faits, les sapeurs-pompiers recherchaient un pistolet à grenaille dans la Vire pour aider les policiers dans leur enquête.

• A lire aussi. Saint-Lô. Une enquête ouverte après des coups de feu à la Dollée

Jugés en comparution immédiate le 2 avril

Le procureur de la République de Coutances a précisé dimanche 31 mars que "deux individus rapidement identifiés par les services de police judiciaire de Saint-Lô ont été interpellés". A l'issue de leur garde à vue, ils ont été déferrés ce dimanche matin et présentés au juge des libertés et de la détention qui a ordonné leur placement en détention provisoire avant d'être jugés mardi 2 avril, à 14h, dans le cadre d'une comparution immédiate au tribunal correctionnel de Coutances. Une troisième personne, la victime, est âgée d'une vingtaine d'années et était de passage dans la ville.

Pour les deux auteurs trentenaires, il leur est reproché par le parquet des faits de violence avec arme en réunion et avec préméditation (ITT de 45 jours) en récidive légale ainsi que détention et transport d'arme de catégorie C en récidive légale pour l'un, et complicité de violences avec arme, préméditation et réunion pour le second, détention et offre ou cession de stupéfiants pour le second.