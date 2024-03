Concours régional. Ils se disputent le titre de meilleur remplaçant agricole de Normandie

En Normandie, 1 800 hommes et femmes sont agents de remplacement.

"Depuis plus de cinquante ans, ils interviennent dans les fermes pour y remplacer 6 800 chefs d'exploitation agricole lors de maladie, de maternité, de formations, ou lors de congés", détaille Anita Duboust, agricultrice et élue au conseil d'administration du Service de remplacement.

Mercredi 27 mars, au lycée agricole de Sées, une soixantaine de ces agents de remplacement ont disputé leur concours régional, par équipes de quatre. "Le but est de valoriser notre profession et de donner envie à des jeunes de pratiquer notre métier", explique Julien Lesaulnier, agent de remplacement sur une dizaine de fermes.

Au programme de ce championnat régional : des épreuves en individuel ou par équipe de conduite de matériel agricole, de manipulation de bovins, de reconnaissance de poules mais aussi de graines, de soudure, de reconnaissance des huiles essentielles utilisées pour soigner les animaux. Mais aussi un test de culture générale et un autre sur l'agriculture. "On doit tout savoir faire pour être autonomes lors d'un remplacement, on doit s'adapter", confie Christian Huet qui est agent de remplacement.

Les cinq meilleurs Normands sélectionnés à Sées iront disputer la finale nationale dans le département du Doubs, pour le titre national de "meilleur agent de remplacement " qui est actuellement détenu par… la Normandie !