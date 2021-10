Habitat : le rendez-vous à ne pas manquer pour tout savoir

L’événement est organisé par Maison Iso Confort, constructeur de maisons individuelles.

Des spécialistes du prêt bancaire à la déco...

Sur 10.000m2, une trentaine d’exposants s'est rassemblée pour répondre aux questions du public. "Les visiteurs peuvent rencontrer des professionnels de tous les secteurs liés à la maison neuve ou à la rénovation", explique Maryline Bourdon. Pour le volet financier, une banque ainsi qu’un courtier en prêt seront notamment présents. "Il y aura aussi des spécialistes du carrelage, de la brique, de la charpente et en matière d’énergie, GRDF et Primagaz seront là, tout comme des professionnels du chauffage", poursuit-elle.

... sans oublier le jardin

Les extérieurs auront aussi leur espace grâce aux conseils de jardiniers avisés. "Le public pourra également se faire une idée précise de la décoration intérieure de son habitat grâce à des stands consacrés aux luminaires, aux rampes d’escalier", précise Maryline Bourdon.

Pratique. Le rendez-vous de l’habitat, de 10h à 20h, vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 octobre. Rendez-vous sur la zone d’activité commerciale de Cagny. Entrée gratuite. Conférences samedi 5 et dimanche 7, à 11h et 15h, sur la réglementation thermique 2012 et le logement du futur.