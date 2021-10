Il abritera les bureaux du SC Hérouville Football, des Artistochats (école de cirque) et du Hérouville Volley Club. Financé par la Ville et le Conseil général à hauteur de 501.000 €, ce local dispose de plus de 200 m2 de bureaux et d’espaces mutualisés. Une tribune en dur (avec vestiaires et bureaux) doit maintenant être construite sur le stade Prestavoine.