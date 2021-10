Le premier mur, situé après le centre commercial Cora, mesure 268 mètres de longueur et 3 de hauteur. Le second, à l’est du pont qui franchit la RD170, mesure 424 mètres de long et 2,50 de haut. Ces aménagements, conçus pour ramener les niveaux sonores en dessous des seuils réglementaires, représentent un coût de 1,2 million d’euros, financés par l’État.