Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 30 mars

Bélier

Aujourd'hui, vous avez raison de vous fier à vos intuitions, elles sont excellentes.

Taureau

Vous avez besoin de ralentir le rythme et de vous oxygéner. Une grande promenade vous remettrait en phase.

Gémeaux

Vous vous sentez plus vif et plus énergique, c'est le début d'une étape bien plus heureuse et productive qui commence.

Cancer

Vous ne pourriez être mieux servi qu'aujourd'hui. Des opportunités de rencontres et de sentiments à exprimer viendront vous prendre par surprise.

Lion

C'est le moment de discuter de vos projets avec vos proches, dans un climat constructif.

Vierge

Si vous avez des enfants ou un jeune dans votre entourage, vous devrez faire preuve de patience et de pédagogie.

Balance

C'est un bon moment pour entreprendre un nouveau projet ou vous battre pour atteindre vos objectifs.

Scorpion

Ne vous laissez pas trop faire, mais ne soyez pas sévère non plus, gardez le juste milieu.

Sagittaire

Avec beaucoup de réserve et de délicatesse, vous intervenez dans une discussion un peu tendue.

Capricorne

Vous êtes en harmonie avec votre entourage aujourd'hui, les échanges seront très positifs.

Verseau

Votre sensibilité revient en force, c'est le moment de vous confier à un ami sûr, de tirer au clair vos ressentis.

Poissons

Un intense besoin de repos vous envahit. Il serait vain de résister, il est temps de recharger vos batteries !