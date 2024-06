Rouen. Le Midi aux archives, ou comment se cultiver à la pause déjeuner

Les archives départementales de Seine-Maritime s'ouvrent au public en cette année 2024. Si la plupart des documents sont déjà en accès libre, le Département a voulu s'ouvrir davantage aux curieux passionnés d'histoire avec l'organisation de petits ateliers sur la pause déjeuner. Les rendez-vous, gratuits, intitulés "Midi aux archives" ont lieu un jeudi par mois au Pôle culturel Grammont à Rouen, autour d'un thème très précis, développé sur place par un archiviste. Le premier atelier, jeudi 7 mars, portait sur le patrimoine en dessin à travers les illustrations de Félix Benoist, peintre et lithographe ayant réalisé le dessin de plusieurs sites et monuments de Seine-Maritime au XIXe siècle, du chêne d'Allouville-Bellefosse en passant par le château de Dieppe. Des documents originaux issus du fonds iconographique des archives départementales, et dont certains ont été acquis depuis peu et n'ont pas encore été numérisés. Malgré tout, les visiteurs que nous étions ont pu les regarder de près, et même les toucher. "C'est la particularité de ces documents, qui sont des pièces relativement fragiles, explique Catherine Dehaye, responsable des fonds iconographique aux archives départementales. Ces dessins ont été publiés dans un ouvrage intitulé La Normandie illustrée (au XIXe siècle), l'idée d'aujourd'hui était de comparer ce qui avait été réalisé par le dessinateur Félix Benoist avec ce qui a été réellement publié dans l'ouvrage (soit 35 dessins évoquant la Seine inférieure)."

L'envie de partager la passion

des archives

Cette première rencontre entre archivistes et grand public a eu un succès relatif. Seules cinq personnes ont fait le déplacement jeudi 7 mars, pour une quinzaine de places disponibles. Mais cela n'est pas sans déplaire aux archives départementales qui veulent que ces ateliers restent pour le moment intimistes afin de favoriser les échanges. "Cette passion pour les archives, on a envie de la partager et de manière très simple, comme un tête-à-tête, avec de la discussion, explique Virginie Jourdain, responsable de la médiation culturelle aux archives départementales. Rien ne remplace le contact avec un véritable document dont on sait qu'il a traversé les siècles." Les archives départementales proposent six autres ateliers cette année, entre les affaires judiciaires à travers les archives, le sport et les JO en Seine-Maritime ou encore les corsaires. Le prochain, programmé le jeudi 4 avril à 12h30, portera sur les lépreux et les léproseries du XIIe au XVIIe siècle. Pour s'y rendre, il faut s'inscrire à l'avance à mediation.archives@seinemaritime.fr