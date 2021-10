Disparition d'un homme de 73 ans

Un homme de 73 ans, vivant à Saint-Etienne-du-Rouvray, ne donne plus signe de vie depuis mardi 15 mars. Ahmed Ait Brahim aurait la santé fragile. C'est sa fille, mardi matin, qui a donné l'alerte ne voyant pas son père revenir de la mosquée, où il était parti vers 5 h 30. Le jour de sa disparition, il portait une djellaba blanche et un manteau gris. Il mesure environ 1,50 m, a les cheveux poivre et sel, une barbe et une moustache grises.

Il aurait été vu à Grand-Couronne.

Police : 02 32 81 25 57.