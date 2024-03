Orne. Terrible accident : un enfant de 18 mois et un autre de 4 ans en urgence absolue

C'est un terrible accident qui est survenu dimanche 10 mars en fin d'après-midi à Saint-Hilaire-de-Briouze dans l'Orne, entre Argentan et Flers. Sur la RD924, toujours coupée pour le moment, trois véhicules, un utilitaire et deux voitures, se sont percutés. Sept personnes sont impliquées au total affirment les sapeurs-pompiers, qui sont toujours en intervention sur les lieux.

Deux victimes en urgence absolue

Parmi les victimes, cinq se trouvent en urgence relative et ne sont pas grièvement blessés. En revanche, la situation est plus grave pour deux enfants. L'un, âgé de 4 ans et l'autre, un nourrisson de 18 mois se trouvent en urgence absolue d'après le bilan provisoire du Sdis, le Service départemental d'incendie et de secours.

Plus d'informations sont à venir une fois l'intervention des secours terminée.