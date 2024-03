Orne. Terrible accident de la route : un enfant de 4 ans en urgence absolue, un autre de 2 ans blessé

C'est un terrible accident qui est survenu dimanche 10 mars en fin d'après-midi à Saint-Hilaire-de-Briouze, entre Argentan et Flers. Sur la RD924, coupée le temps de l'intervention, trois véhicules, un utilitaire et deux voitures, se sont percutés. Sept personnes sont impliquées au total affirment les sapeurs-pompiers, avec au total six blessés.

Une victime en urgence absolue

Parmi les victimes, les secouristes dénombrent une famille de quatre personnes dans une première voiture. Un homme de 32 ans et une femme de 39 ans, ainsi que leur enfant de 2 ans, ont été dirigés vers l'hôpital de Flers, présentant de légères blessures. En revanche, un autre enfant, de 4 ans, a lui été pris en charge tout de suite et transféré en urgence absolue vers le CHU de Caen à l'aide d'un hélicoptère.

Dans le véhicule utilitaire, un homme de 25 ans et un autre de 60 ans sont en "urgence relative", eux aussi transporté vers les hôpitaux du secteur.