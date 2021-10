Le Kalif au secours des oreilles qui souffrent

Difficile d'avoir manqué la campagne d'affichage sur les "méfaits du bruits". Derrière cette opération, imaginée pour la journée nationale de l'audition du jeudi 10 mars, on retrouve Le Kalif, l'association rouennaise dédiée à la pratique musicale, soutenue par plusieurs insitutions régionales.



Vous avez les oreilles qui sifflent ?

Ceux qui ne cessent, depuis 2006, de mettre en garde contre les risques de lésions de l'appareil auditif sont donc eux-même des professionnels du son.

Que peut provoquer une exposition à des bruits trop élevés ? Des acouphènes (sifflements permanents dans l'oreille), de l'hyperacousie (sensibilité extrême aux bruits), mais aussi du stress, des problèmes de sommeil ou de digestion. Et souvent, c'est irreversible.

"C'est un problème de santé publique trop peu connu", déplore Stéphane Maunier, le directeur du Kalif, lui-même atteint de ces troubles. Toute l'année, l'association sensibilise à tout va, via des distributions de bouchons d'oreille lors de concerts et dans les écoles de musique, et par l'organisation de concerts pédagogiques dans les collèges et lycées.

"Le seuil de danger pour l'oreille est de 85 décibels. Or, une rue bruyante atteint 80 dB", interpelle Stéphane Maunier. Informations sur www.gerersonaudition.com.