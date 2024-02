Normandie. Adoption : 200 chevreaux sont à sauver de l'abattoir !

C'est un appel plein d'espoir que lance l'association Règne Animal. Le 19 février dernier, elle a lancé un appel national pour sauver 200 chevreaux, afin de leur éviter l'abattoir. Ces bébés ont été séparés de leurs mères à la naissance pour récupérer la production de lait des chèvres. En effet, il est de coutume dans les exploitations qui utilisent les chèvres pour leur lait, de séparer les chevreaux de leurs mères pour saisir le lait des jeunes femelles. Ces dernières sont alors gardées pour faire de nouveaux petits, en moyenne deux par an, alors que les mâles sont abattus.

L'association vient donc en aide à ces très jeunes mâles et entame un tour de France pour leur trouver une famille. Elle passera par la Normandie samedi 9 et dimanche 10 mars, puis l'Île de France, pour terminer par Lille. Si vous souhaitez faire une bonne action, l'association rappelle qu'il faut impérativement un terrain de 1 200m², doté d'une clôture d'au moins 1,50m, et d'un abri couvert et bien fermé.

Contactée mardi 27 février, Carine Demaurey, la fondatrice de l'association Règne Animal, rappelle que la Normandie est de loin la région qui contribue le plus à ces sauvetages. On compte alors sur vous pour poursuivre ces belles actions. L'adoption est gratuite mais il est possible de faire un don pour soutenir l'association qui ne dépend d'aucune aide de l'Etat pour venir en aide à ces chevreaux.

• A lire aussi : Près du Havre, 900 poules sauvées de l'abattoir !

Pour adopter un bébé chèvre : 06 17 56 79 65