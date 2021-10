Rue de la République, Le Cap Vers... la qualité

Le restaurant propose une carte volontairement tournée vers les cuisines du monde et l’éclectisme.

A l’heure de commander, je me décide pour un plat de fagottinis, pâtes garnies de viande servies dans une sauce basilic et parmesan. Il paraît qu’ils font partie des incontournables de la maison…

Verdict ? Une réussite. Parfaitement cuites, toutes chaudes et accompagnées d’une fine tranche de jambon cru, ces pâtes sont un régal.

Pour le dessert, mon cœur balance quelques secondes et me dit finalement de choisir la tarte tatin. Bonne pioche. Les pommes et la pâte sont fondantes, le caramel onctueux, et le tout rehaussé d’une boule de glace vanille. On continue sur la même lancée, la qualité est encore une fois au rendez-vous. Autour de moi, tout le monde acquiesce : voilà une bonne adresse. Simple, agréable et chaleureuse.

Au final, boisson comprise, la note ne dépasse même pas les 13 €.



Pratique. Le Cap Vers, 13, rue de la République, à Rouen. Ouvert du lundi au samedi midi et le jeudi, vendredi et samedi soir.

Tél. 02 35 89 07 09.