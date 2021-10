Un potager dans la cité

Dans les Hauts-de -Rouen, un carré de terre a remplacé une vieille dalle en béton. Entre quatre petits blocs HLM, l’association “Mer et campagne” va lancer le tout premier jardin partagé de Rouen : “les Hauts sèment”.



Du lien social dans les salades

“On travaille sur ce projet depuis 2002, indique Manou Fondard, la présidente de l’association. Il existe déjà des jardins familiaux, mais la philosophie d’un jardin partagé est très différente”. L’idée est simple : créer un lieu de partage entre particuliers et associations, adultes et enfants ou membres d’une même famille. “Cela va créer du lien social, affirme Manou Fondard. Nous organiserons des repas dans le jardin pour partager nos récoltes”.

Dans ce type de jardin, les parcelles sont petites, 30 m2 maximum. Une taille limitée pour favoriser les contacts. “Pour une famille, venir s’occuper d’un potager va peut-être permettre de recréer des liens entre parents, frères et soeurs”, estime une adhérente de l’association.

Quoi qu’il en soit, l’arrivée de ce petit bout de campagne dans le quartier ne passe pas inaperçue. Il aura fallu des années d’attente avant que l’idée finisse par germer sur les Hauts-de-Rouen. Soutenue par la municipalité, “Mer et campagne” a dû d’abord faire disparaître l’ancienne aire de jeux, située entre les rues Le Verrier, Isaac-Newton et Galilée, avant de cloturer l’ensemble. Tout devait être prêt en janvier, mais une terre de mauvaise qualité et des problèmes d’infiltration ont retardé le projet. Heureusement, après rectification, les 576 m2 de terrain accueilleront bien leurs premières graines à l’arrivée du printemps.



Pratique. “Les Hauts sèment” sera ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30. Gaël Féréal en est l’animateur-coordinateur.

Tél. 02 35 60 61 55. Courriel : meretcampagne@wanadoo.fr