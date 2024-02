Près de Rouen. Il vend sa moto-cross sur Leboncoin et tombe dans un guet-apens

Un vendeur sur Leboncoin a vécu une mauvaise expérience, dimanche 18 février, à Darnétal, près de Rouen. Il mettait en vente une moto-cross. L'homme devait retrouver l'acheteur vers 20h30 sur le parking du collège Jean-Jacques Rousseau. Ce sont en fait trois individus qui se sont présentés à bord d'un utilitaire.

Le trio de malfaiteurs se composait d'un homme de 70 ans et de deux adolescents de 15 et 17 ans. Après avoir pointé une arme sur le vendeur ils ont chargé la moto-cross dans leur véhicule et ont pris la fuite. La victime a immédiatement prévenu la police. Une équipe de la BAC a repéré l'utilitaire Boulevard de l'Europe à Rouen et l'a rapidement intercepté. Les forces de l'ordre ont retrouvé dans le véhicule l'arme et la moto-cross. Les trois présumés voleurs ont été placés en garde à vue.