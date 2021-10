Le Musée a dévoilé son Pissarro et son Corot

Le moment était attendu ! Jeudi 24 mars, au Musée des Beaux-Arts, la mairie de Rouen dévoilait les deux tableaux d’exception achetés grâce aux bénéfices générés par l’exposition “Une ville pour l’impressionnisme : Monet, Pissarro et Gauguin à Rouen”, organisée l’an dernier au Musée des Beaux-Arts. Il s’agit des tableaux Rouen, la Côte Sainte-Catherine de Camille Pissarro (notre photo) et Vue de Coulommiers de Camille Corot, ce dernier étant déjà visible au musée. La Ville a déboursé plus de 566 727 € pour les acquérir.

Ces tableaux étaient présentés par Laurent Salomé, qui quittera le 1er avril, la direction du musée des Beaux Arts pour la direction scientifique de la réunion des musées nationaux et du Grand Palais.