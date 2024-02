Mont-Saint-Aignan. Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau inaugure l'école vétérinaire d'UniLasalle

Il s'agit de la cinquième école vétérinaire en France après Toulouse, Nantes, Maison-Alfort et Lyon. La nouvelle formation dispensée au campus UniLasalle à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, a été inaugurée vendredi 16 février, en présence notamment du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. Il faut dire que c'est le ministère de l'Agriculture lui-même qui a, en 2022, donné son aval à l'école polytechnique agronome pour lancer la première école vétérinaire privée en France.

Elle a ouvert sa toute première promotion en septembre 2022 tandis que l'année dernière, 120 places ont été ouvertes sur Parcoursup dont 115 places pour les baccalauréats généraux et cinq places pour la filière STAV proposées dans les lycées agricoles (sciences et technologies de l'agronomie et du vivant). À terme, l'école doit accueillir 750 étudiants.

L'école est dotée notamment d'une table de dissection virtuelle pour former les étudiants à l'anatomie animale.

"Près de la moitié des vétérinaires qui exercent en France n'ont pas été formés dans le pays", a déclaré le ministre lors de sa visite, une manière de dire qu'il faut en France assurer la souveraineté de la formation autant que la souveraineté alimentaire.

Un centre hospitalier vétérinaire

C'est l'objectif de cette école, financée en partie par la Région Normandie, ce que n'a pas manqué de rappeler son président, Hervé Morin, lui aussi présent lors de l'inauguration. Elle a été soutenue depuis 2018 à hauteur de près de 22 millions d'euros par la Région. La majeure partie du financement doit permettre l'émergence début 2025 du CHEV, le Centre Hospitalier de l'École Vétérinaire, une sorte d'hôpital pour les animaux de compagnie qui doit permettre la formation clinique des étudiants vétérinaires. Ce centre doit être implanté à proximité de l'école Unilasalle.

"Cette école aura une utilité pour les éleveurs dont je fais partie", a déclaré de son côté Sebastien Windsor, le président d'Unilasalle et président de la chambre d'agriculture de Normandie.

Après cette première étape, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau s'est rendu dans une exploitation agricole à Bouville près de Barentin.