Rouen. Bientôt une école vétérinaire privée sur le campus

Il s'agit d'une première dans tout l'Hexagone. Une école de vétérinaire privée va ouvrir ses portes en septembre prochain, sur le campus d'UniLaSalle, à Mont-Saint-Aignan. Il faut dire que les étudiants désireux de se former n'avaient le choix, jusqu'ici, qu'entre quatre écoles publiques en France, dont aucune au nord de Paris.

Selon Philippe Choquet, directeur d'UniLaSalle, la France forme à peine la moitié des professionnels qui s'installent chaque année à l'ordre national des vétérinaires.

Philippe Choquet, directeur d'UnilaSalle

Pour la première promotion d'UniLaSalle, en septembre prochain, 120 élèves sont attendus, pour six ans de cursus. UniLaSalle possède trois sites en France : à Beauvais (Oise), à Bruz (Ille-et-Vilaine) près de Rennes et à Rouen. Pour Philippe Choquet, le choix de Rouen était tout à fait logique, compte tenu de la présence importante d'élevages dans la région normande.

Philippe Choquet, directeur d'UnilaSalle

Être vétérinaire a un coût

Le programme proposé sera le même que celui enseigné en publique, mais UniLaSalle veut investir en plus dans un hôpital vétérinaire, directement installé sur le campus, pour assurer la formation clinique, qui pourra aussi se faire hors les murs grâce à un partenariat avec plusieurs cliniques privées.

Mais tout ceci à un coût. "Pour les trois premières années, ce sera des coûts de 13 000 euros et, pour les trois dernières années, qui correspondent à la formation clinique, ce sera de l'ordre de 17 500 euros." Philippe Choquet le reconnaît, le coût est élevé. "C'est le prix d'une école de commerce ou de management." Selon, lui le financement de ces études est aussi important pour l'école : "Le taux d'encadrement, c'est un professeur pour sept étudiants [...]. Rien que la main-d'œuvre, c'est 18 000 euros par élève et par an."

Le groupe envisage de baisser à terme les coûts de scolarité en mobilisant des financements via sa Fondation Jean-Baptiste Gagne. En plus des bourses d'État, des bourses internes seront mises en place, ainsi qu'un système de prêt d'honneur.