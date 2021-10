L'INPI de Haute-Normandie inaugurée

Lundi 28 mars, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a officiellement inauguré son siège haut-normand, place Saint-Marc, à Rouen, après s'y être installé le 1er janvier dernier. Il se situe dans l'enceinte de l'agence de l'innovation économique Seinari et est dirigé par Raphaëlle Krummeich. Pour rappel, l'INPI a pour mission d'informer et d'encadrer l'innovation industrielle en délivrant les brevets, marques, dessins et modèles.