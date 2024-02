Alençon. Voyage dans le temps : à la rencontre des dinosaures !

Ce week-end des 10 et 11 février sera placé sous le signe de la Préhistoire à Alençon. En effet, le Parc des expositions de la ville accueille pendant deux jours une incroyable rétrospective avec des dinosaures grandeur nature. Cette magnifique reconstitution d'animaux préhistoriques, créée en 2017, traverse la France pour que chacun découvre les fascinantes créatures de notre passé.

Vous pourrez ainsi découvrir un T-Rex animatronic à taille réelle, c'est-à-dire 13m de long et 4,5m de haut, rien que ça, et plonger près de 65 millions d'années en arrière, d'autant que l'exposition prévoit l'animation électronique de certaines espèces telles que le tyrannosaure, le spinosaure et bien d'autres. De quoi faire rêver et surprendre tous les membres de la famille.

Pratique. Samedi 10 et dimanche 11 février, au Parc des expositions d'Alençon, de 10h à 18h. Tarif : 10€ (gratuit pour les enfants de moins de 3 ans). Billetterie sur place.