Distinction. Cherbourg dans un top 5 des plus belles gares maritimes du monde

L'information est passée presque inaperçue. Samedi 27 janvier, Actualité maritime, média national qui couvre l'actualité maritime et portuaire, a établi un top 5 des plus belles gares maritimes du monde. A ce petit jeu, des journalistes ont décidé de mettre dans ce classement la gare transatlantique de Cherbourg, monument préféré des Français en 2022.

Etats-Unis, Nouvelle-Zélande et Italie à l'honneur

"Ces gares maritimes [...] présentent des caractéristiques architecturales qui reflètent les styles et les influences de l'époque où elles ont été érigées", confie le site spécialisé. Dans ce classement, on trouve les gares maritimes de Gênes en Italie, New-York et San-Francisco aux Etats-Unis, et Auckland en Nouvelle-Zélande.