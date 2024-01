Manche. La RN13 fermée dans les deux sens dans un secteur durant une nuit

Des travaux de reprise des enrobés au niveau de la RN13 seront réalisés par la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) dans les secteurs de La Glacerie et de Tourlaville du jeudi 1er février, 20h, au vendredi 2 février, 5h du matin.

Entre La Glacerie et Tourlaville

Ce chantier se déroulera sur la RN13 entre les ronds-points de "Malraux" (Auchan à La Glacerie) et de "Penesme" (KFC à Tourlaville). La RN13, les bretelles d'insertion de l'échangeur "Les Brûlins" et les "shunt" (bretelles de liaison) au niveau des giratoires de "Malraux" dans le sens Caen – Cherbourg, et "Penesme" dans le sens Cherbourg – Caen seront fermés. Des déviations locales seront mises en place.