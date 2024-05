Place du commerce. Ça bouge dans l'Orne

Votre prochain téléphone coûte moins cher

PRS propose des téléphones

qui sont reconditionnés en France.

C'est bon pour la planète,

mais aussi pour votre portefeuille.

Phone Recycle Solution (PRS) est un acteur majeur de la seconde main dans l'univers de la téléphonie, qui reconditionne 100% de ses appareils mobiles en France, à Paris.

PRS renforce sa présence dans l'Orne et distribue depuis quelques semaines ses téléphones reconditionnés au magasin Intermarché de L'Aigle. Sur le site, les consommateurs peuvent en apprendre plus ce reconditionnement grâce à une vidéo pédagogique qui montre les étapes du processus et qui met en avant l'intérêt écologique de ces produits par rapport à leurs équivalents neufs. Ces produits garantissent la même qualité et fiabilité que des produits de première main. Tous les téléphones ont fait l'objet de tests sur 53 points de contrôle, à l'aide des meilleurs logiciels mondiaux optimisés en interne par les experts de PRS. Leur batterie est remplacée quasi-systématiquement, automatiquement si elle est à moins de 85 % de sa capacité.

Les smartphones reconditionnés de PRS sont gage d'une consommation plus responsable puisqu'ils permettent de réduire de l'ordre de 77% à 91% l'impact environnemental par rapport à un produit neuf (selon l'agence de la transition écologique Ademe). Ils sont aussi beaucoup plus accessibles, avec des prix réduits de 30 % à 55 % selon le modèle et l'ancienneté.

Pratique. PRS, à Intermarché, à L'Aigle.