Colère des agriculteurs. A13 bloquée, enseignes ciblées… Quelles actions en Seine-Maritime et dans l'Eure ?

Les annonces du Premier ministre, Gabriel Attal, vendredi 26 janvier n'y ont rien changé.

Lundi 29 janvier, les agriculteurs en colère préparent de nouvelles actions en Seine-Maritime et dans l'Eure, en plus du "siège de Paris" auquel ils pourraient participer.

L'A13 à nouveau bloquée

La plus marquante est sans aucun doute celle du blocage de l'A13 qui a repris, comme annoncé dans l'Eure à 9h30, dans les deux sens, entre les sorties 16 de Douains et 17 de Saint-Aubin-sur-Gaillon. Des déviations sont en place et la préfecture appelle à la prudence. Le péage du Buchelay dans les Yvelines doit être bloqué à partir de 13h.

En Seine-Maritime, aucun blocage de la circulation n'était en cours dans la matinée. Une réunion des responsables de la FNSEA76 et des JA76 a débuté à 10h, pour décider de la suite du mouvement. La participation aux blocages parisiens est incertaine. "On devrait privilégier des actions locales, compréhensibles par tout le monde et éviter les blocages routiers", indique un responsable local. Les décisions doivent être tranchées au plus tard en début d'après-midi.

Le rond-point "de la Malbouffe" près d'Yvetot

De son côté, la Confédération paysanne 76 a fixé un rendez-vous sur le rond-point de Sainte-Marie-des-Champs près d'Yvetot à midi, rebaptisé "le rond-point de la Malbouffe et des prix déloyaux". Le rendez-vous est pris à proximité de Burger King et de Grand frais. Des perturbations sont possibles à cet endroit.