Manche. Intoxication au monoxyde de carbone dans une école : que s'est-il passé ?

Jeudi 25 janvier, à la mi-journée, une fuite de gaz provenant d'une chaudière a provoqué l'intoxication au monoxyde de carbone de 25 écoliers de CM1-CM2 et de leur enseignante de l'école de Siouville-Hague. Huit enfants ont dû être hospitalisés pour observation à l'hôpital Pasteur à Cherbourg. Ils devaient être rentrés dans la soirée.

Huit enfants hospitalisés

Les premiers symptômes, des nausées et des maux de tête, sont apparus pendant l'heure du midi chez deux enfants. "A 14h, face à l'augmentation du nombre d'enfants présentant des symptômes, l'enseignante a alerté sa direction qui a ensuite prévenu les services de l'Agglo du Cotentin", précise la communauté d'agglomération. C'est vers 14h30 qu'une fuite de gaz a été constatée au niveau de la chaudière dont l'alimentation a directement été coupée.

Une réunion d'information

Les familles de l'ensemble des enfants concernés ont été prévenues par téléphone et une réunion d'information s'est tenue à 17h30 en présence d'élus et de l'inspecteur de circonscription de l'Education Nationale, Grégory Marco. Selon les secours, "les taux de monoxyde de carbone inhalés sont de faible ampleur et n'auront aucune conséquence sur la santé des enfants".

Une seule classe concernée

La chaudière en question concernait deux classes : "Une enseignante étant malade ce jeudi, une seule classe se trouvait dans le bâtiment où la fuite a été détectée." Une autre chaudière a été mise en marche en attendant la réparation de l'originale. L'entreprise Engie qui avait récemment installé cette chaudière devait intervenir ce vendredi matin pour établir un diagnostic.