Caen. Un rendez-vous avec l'avenir pour réussir dans l'apprentissage

Le Salon apprentissage, alternance et métiers propose à chaque étudiant en cours d'orientation, de venir au Centre des Congrès de Caen, samedi 27 janvier. Ils pourront profiter de nombreux éclairages sur les contrats, les diplômes et les formations, et rencontrer des experts de la filière.

Un cycle de conférence se tient dans le cadre de cette journée, autour de thèmes tels que "Devenir alternant", ou "CV, lettres de motivation, entretiens : ce que les recruteurs attendent de vous". Toutes les clés pour réussir dans la filière sont mises à disposition, notamment sur les aboutissants de ces formations qui permettent de se diplômer du bac + 2, jusqu'au bac +5, du BTS jusqu'au diplôme d'ingénieur. La formation en alternance est également une situation particulière, qui jongle entre statut d'étudiant et celui de salarié. Des conférenciers accompagnés d'un journaliste de l'Etudiant mettent leur savoir au service de ce salon, pour donner toutes les indications nécessaires aux jeunes. Les portes sont ouvertes de 9h30 à 17h.