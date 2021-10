La business school se penche sur l'apprentissage

Rouen Business School organise une nouvelle rencontre dédiée à l’apprentissage le 5 avril prochain, à partir de 13h30. A cette occasion, maîtres d’apprentissage, tuteurs et apprentis sont invités à se retrouver, sur le campus de l’Ecole situé à Mont Saint Aignan, afin d’échanger sur leurs expériences respectives de l’apprentissage.

Cette manifestation, exclusivement dédiée aux acteurs de l’apprentissage de Rouen Business School, se déroulera de la manière suivante :

-13h30 : café d’accueil

-14h00 : introduction d’Arnaud Langlois Meurinne – Directeur Général de Rouen Business School et Directeur du CFA ESCMT. Interventions d’Hélène Skorochod et Anne Prévost-Bucchianeri, respectivement Directeur des Relations Entreprises et Directeur du pôle Bachelor.

Cette rencontre autour de l’apprentissage se clôturera avec une conférence animée par François Cousin, consultant Apec, autour du thème "Recrutement 2.0 : Réseaux sociaux et Identité Numérique", à l’issue de laquelle chaque participant sera invité à un cocktail organisé dans les salons du château.