Inondations. 14 pompiers de l'Orne en renfort dans le Pas-de-Calais

Des renforts pour les inondations. Samedi 13 janvier, quatorze sapeurs-pompiers de l'Orne ont pris la route du département du Pas-de-Calais pour renforcer leurs collègues nordistes.

Les Normands sont partis avec des moyens de pompage et d'épuisement, dont une cellule d'appui inondation et une motopompe d'épuisement remorquable. Ils constituent une colonne de renfort avec des sapeurs-pompiers du Calvados et de Seine-Maritime.