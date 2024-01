Formation. Une nouvelle licence Histoire-Science politique ouvre à l'ICP, sur son site de Rouen

Elle sera ouverte aux étudiants dès la rentrée universitaire 2024-2025 à l'Institut catholique de Paris, sur le site de Rouen. Une nouvelle licence, Histoire-Science politique, vient compléter les quatre autres qui ont été lancées en 2023 par l'établissement. Elle est accessible via la plateforme Parcoursup. "C'est une licence d'histoire, pas une bi-licence, précise Yann Poincignon, le directeur de l'ICP campus de Rouen. Mais avec une très forte dominante science politique, avec des enseignements qui sont à parité." L'enseignement d'histoire y est donc en grande partie centré sur le fait politique, avec une partie "plus affirmée sur l'histoire moderne et contemporaine".

Vers une poursuite d'études

La formation promet une solide culture générale, la maîtrise de deux langues étrangères, l'expérience de la mobilité internationale et un stage obligatoire. Elle se destine notamment aux étudiants qui souhaitent préparer les concours d'entrée dans les Institut d'études politiques (IEP) ou l'entrée en master à Science Po Paris. Assez clairement, le choix de cette licence préfigure donc une poursuite d'études, en histoire, vers les IEP, les écoles de journalisme ou encore des masters Affaires publiques, géopolitiques ou relations internationales, notamment. "Le recrutement est assez sélectif car il y a énormément de demandes, insiste le directeur. On recrute des étudiants qui ont des bons profils dans le secondaire." 60 places seront ouvertes pour la L1 à la rentrée universitaire 2024.

Le campus, lui, a ouvert ses portes à la rentrée 2023 avec déjà quatre licences : Droit, Sciences sociales économiques et politiques, Histoire de l'art et Sciences de l'éducation. Une journée portes ouvertes est organisée à l'ICP campus de Rouen, samedi 10 février de 10h à 17h.