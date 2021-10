Métro : le programme des travaux et fermetures

METRO

De mi-avril à fin décembre :

Interruption du Métro entre les stations Boulingrin et Joffre-Mutualité :

- du lundi au samedi, du début de service à 6h.

- du lundi au vendredi, de 21h à la fin de service.

De mi-juillet à mi-août :

Interruption du Métro entre les stations Boulingrin et Joffre-Mutualité toute la journée.

De juillet à août :

Terminus à la station J.F Kennedy à Grand Quevilly toute la journée.

Mise en place de navettes entre les stations Provinces et Georges Braque.

Afin d’assurer la continuité du service et prendre le relais du Métro, la TCAR met en place des navettes qui circuleront aux mêmes fréquences que le Métro. Les voyageurs seront accompagnés dans leurs déplacements grâce à un dispositif d’information mis en place aux abords des stations non desservies (cheminement piéton, plan avec localisation des navettes Métro, diffusion de documents d’informations, ...).

Autres travaux sur les transports en commun

T1 : de mi-juillet à mi-août

Terminus à la station CHU Charles Nicolle, toute la journée. Pas de desserte des stations Saint-Hilaire et Boulingrin.

Lignes 8 et 20 : de juin à Juillet

Déviation au centre-ville de Rouen. Pas de desserte des rues Jean Lecanuet et Jeanne d’Arc.

Ligne 27 : de juillet à août

Prolongement de la ligne jusqu’à la station "Provinces" à Grand-Quevilly en provenance de Petit Couronne pour assurer la correspondance avec le Métro pendant les travaux. Les voyageurs pourront également retrouver toutes ces informations en se connectant au site www.tcar.fr ou sur

mob.tcar.fr (rubrique Etat du réseau), et en appelant "TCAR en ligne" au 02.35.52.52. 52.

Source TCAR