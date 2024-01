Grand froid. L'Eure placée en vigilance orange, une dizaine de personnes prises en charge après des accidents de la route

En Normandie, quatre des cinq départements sont désormais en vigilance orange pour neige et verglas. Pour l'heure, seule la Seine-Maritime échappe à l'alerte de Météo France. La préfecture de l'Eure, de son côté, fait état de quatorze personnes prises en charge dans le cadre d'accidents de la route provoqués par les mauvaises conditions météo dont deux blessés graves. En tout 80 gendarmes, 130 sapeurs-pompiers et 30 agents de la Direction interdépartementale des routes du nord-ouest (DIRNO) sont engagés pour faire face à ces intempéries.



Des routes praticables

D'après les services de l'Etat, cet épisode neigeux dans l'Eure concerne principalement les secteurs du sud et de l'ouest du département. D'ailleurs, ce sont dans ces territoires, les plus concernés par la neige, que les transports scolaires ont été suspendus.

"A cette heure, l'ensemble du réseau de l'Etat et les axes principaux gérés par le Conseil départemental sont désormais dégagés et permettent des conditions de circulation proches de la normale", tempère la préfecture qui appelle les automobilistes "à la plus grande prudence, en particulier à la tombée de la nuit".