Télévision. La nouvelle version de la série "Plus belle la vie" débarque sur TF1 sans le Normand Pierre Martot

C'est sous un nouveau nom que la série emblématique, diffusée autrefois sur France 3, va faire son grand retour sur TF1 : "Plus belle la vie, encore plus belle". Le premier épisode de cette nouvelle version de la sitcom sera diffusé ce lundi 8 janvier à 13h40, un horaire peu habituel. En effet, à l'époque de France 3, la série était diffusée à 20h10.

Plus de 18 ans après la diffusion des premières péripéties de Thomas Marci, Samia Nassri ou Ninon Chaumette, et un peu plus d'un an après l'arrêt de la série, les téléspectateurs vont voir leurs acteurs préférés reprendre leurs rôles.

Pour cette nouvelle version, exit le quartier du Mistral qui a disparu à la suite d'un effondrement. C'est dans un nouvel environnement, toujours à Marseille, que les protagonistes vont évoluer. Pour le premier épisode, trois personnages emblématiques inaugurent le nouveau bar du Mistral. Lorsque l'un d'entre eux s'effondre, c'est la panique qui commence à s'emparer du quartier…

Le tournage de "Plus belle la vie, encore plus belle" a débuté le 20 octobre dernier dans un tout nouveau décor, l'ancien ayant été détruit à l'arrêt de la série en novembre 2022.

A noter que le comédien d'Yvetot Pierre Martot, qui jouait le rôle du capitaine de police Léo Castelli, ne fait pas partie de cette nouvelle version.