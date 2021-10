Les Dragons du RHE invincibles !

Le 1er avril, donc, ils ont remporté le troisième et ultime match (4-2) dans la patinoire de l’Etoile noire de Strasbourg et sont devenus, comme en 2010, champions de France. Lors des deux premiers matchs, Rouen s’était déjà imposé 5-1 et 5-3 à domicile.



Un onzième titre de champion

La patinoire de L’Iceberg, à Strasbourg, a vécu la première finale de son histoire. Malgré une modeste 11e place acquise en saison régulière, les Strasbourgeois avaient su déjouer les plans de leurs adversaires pour se hisser au top niveau. Mais l’Etoile Noire n’a pas été en mesure de rivaliser face à l’armada offensive et l’expérience de Rouen.

Le 1er avril, les Rouennais ont ouvert le score dès la 16e seconde de jeu sur un tir de Bergstrom, dévié par Teddy Da Costa. Les Strasbourgeois ont recollé à la marque grâce à un but de Cruchandeau, mais un peu plus d’une minute après, le Rouen Hockey Elite 76 reprenait l’avantage grâce à Brunelle.

Plus rien ne sera marqué jusqu’à la 30e minute... Et puis, pendant un peu moins de quatre minutes, les compteurs se sont affolés. Teddy Da Costa inscrit d’abord un double et offre le break aux Rouennais (3-1), annulé trente secondes après par le but strasbourgeois de Lehtisalo (3-2).

Mais Rouen, par Desrosiers, a enfoncé le clou trois minutes plus tard (4-2). Dans le 3e tiers-temps, Strasbourg a tenté le tout pour le tout, mais rien n’y a fait. Les Dragons ont remporté sans trembler leur 11e titre de champion, le deuxième d’affilée, avec une série en cours impressionnante de 20 victoires consécutives. Un deuxième et dernier titre cette année après la coupe de France gagnée au mois de janvier. Jonathan Zwikel a ainsi mis fin à sa carrière sur deux nouveaux titres.

Le staff n’aura pas le temps d’en profiter car la période des transferts commencent et le départ du défenseur Jens Olsson vers Munich ne devrait pas tarder à être officialisé. Carl Malette, lui, reste sur les bords de Seine.

Photo Robaëys