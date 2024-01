Musique. La plage du Havre inspire la surf pop de Manhattan sur Mer

Manhattan sur Mer. C'est le nom du groupe dans lequel chante depuis quatre ans Hector Ouvry. "Comme tout bon Havrais, j'ai visité l'appartement Perret et quand le guide a évoqué ce nom donné à la ville du Havre après la reconstruction, j'ai trouvé ça super cool, explique l'artiste. D'autant plus que j'aime beaucoup New York [où se situe Manhattan]. Et il y a aussi l'aspect côtier, très normand, du suffixe '-sur Mer' qui allait très bien avec la musique que je voulais faire."

Une nostalgie

de la surf music

Hector définit le style de Manhattan sur Mer comme de la "surf pop". "Déjà, c'est joli à prononcer, plaisante l'artiste de 33 ans. Cela évoque la surf music des années soixante, outre-Atlantique." Les membres du groupe assument une nostalgie pour les mélodies d'une époque qu'ils n'ont pas connue. "Dans notre son, on utilise aussi beaucoup de réverbération. C'est ce qui nous rapproche de cette ambiance, au-delà même de la pratique du surf." Pourtant, on imagine facilement Hector sur une planche. Une passion tardive pour ce natif de Dieppe, qui s'installe avec sa famille à la Porte océane à l'âge de 8 ans… Mais ne surfe ses premières vagues qu'à la vingtaine, en Bretagne, près de Quiberon. "On n'est pas dans un coin qui est réputé pour le surf, ici. A moins d'être curieux et d'aller du côté d'Etretat, Yport ou Vaucottes. Longtemps, je n'ai pas eu accès à ça et je faisais du skate au Havre."

Ce n'est pas la passion des vagues mais celle de musique qui unit les membres de Manhattan sur Mer. En 2019, Hector, guitariste et chanteur, rencontre Florian, batteur. Le duo signe son premier mini-album (EP) Four Girls. Pour pouvoir jouer les chansons en live, il recrute les Caennais Léo, guitariste et claviériste, et Vincent, bassiste, en sortie de Covid. Le groupe est accompagné par Le Tetris du Havre. Il s'y produit de temps en temps, tout comme par exemple au Cargö, autre salle de musiques actuelles basée à Caen, ou lors de concerts à Rouen. Deux nouveaux EP, inspirés de l'ambiance sur la plage du Havre au fil des saisons, sont sortis en mai et en octobre derniers (lire ci-dessous).

L'ambition de Manhattan sur Mer pour cette nouvelle année ? "On aimerait sortir un objet physique, un vinyle qui regroupe les deux premiers EP. De nouvelles chansons sont en préparation. On envisage aussi une tournée des villes côtières pour le printemps et l'été. On va partir du nord de la France pour descendre vers le long du littoral atlantique", explique Hector, qui conclut dans un sourire : "Je ne m'éloigne jamais trop de la mer. Sinon, je ne suis pas bien."