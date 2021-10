Carte scolaire : parents d'élèves et enseignants manifestent

Enfants, parents d'élèves, enseignants et quelques élus ont fait du bruit, ce matin, sur la place des Faïenciers, devant l'Inspection d'Académie. Dans ces locaux, fermés à double tour, était en train de se dérouler le Comité technique paritaire départemental (CDTP), avant-dernière étape avant que se réunisse, lundi 11 avril, le Conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN). C'est lui qui tranchera et donnera la future carte scolaire 2011-2012, c'est-à-dire la répartition des postes établissement par établissement dans le premier degré. Et cette année, les suppressions sont nombreuses : 128 classes devraient être supprimées à la rentrée prochaine.

Dans l'agglomération rouennaise, une quinzaine d'écoles seront touchées, dont cinq à Rouen (Nibelle, Jules Ferry, Pottier, Les Sapins et La Fontaine).

Plusieurs responsables syndicaux, parents d'élèves et élus ont dénoncé une situation "jamais vue depuis plus de dix ans". Ces suppressions de postes, donc de classes, devraient augmenter les effectifs par classe.

