Cadeau de Noël. Les Caennais moins généreux à cause de l'inflation ?

A en écouter certains, les rues du centre-ville caennais sont moins bondées que les autres années. Alors que Noël approche à grands pas, il y a tout de même du monde, en quête d'ultimes cadeaux à mettre sous le sapin. Et inflation oblige, certains réduisent leur budget, ou font l'impasse sur certains membres de la famille. C'est le cas notamment de Nathalie Thomasse. "On baisse un peu les prix quand même. Depuis quelques années, nous ne faisons pas les petits-neveux, les petites-nièces. Maintenant on se consacre surtout sur nos enfants", témoigne-t-elle.

L'inflation bien présente

Pour éviter que le budget ne s'envole, Nina Gouallier s'allie à ses frères. A trois, ils "équilibrent les frais", et offrent des cadeaux communs, "toujours économiques et pensés". D'ailleurs, selon Nina, la technique du père Noël secret est de mise pour ne pas trop dépenser. Chacun pioche le nom d'un autre membre de la famille et offre uniquement à cette personne un cadeau.

Mais à l'approche de Noël, c'est peut-être Patrick Chaffin qui est le mieux organisé et préparé. S'il constate que les "prix ont augmenté", il est prêt à faire face car "c'est primordial de faire plaisir". Dès le début de l'année, il met chaque mois un peu d'argent de côté, "entre 50 et 60 €". Ainsi, quand vient Noël et le moment de faire ses emplettes, un certain montant est déjà disponible.

Des Caennais moins généreux Impossible de lire le son.

Des astuces pour faire baisser les prix ?

Côté astuce pour faire des économies, chacun à la sienne. Nathalie Thomasse compte, elle, sur les cartes de fidélité. "On a parfois 10-15 € de réduction sur un article, des fois ça vaut le coup, ce n'est pas négligeable". Patrick Chaffin, décidément très porté sur l'anticipation, se rend lui compte que les cadeaux lui reviennent à moins cher "en octobre ou en novembre, après, les prix grimpent".

Mais nous avons trouvé une personne encore plus dans l'anticipation que ce dernier. Elysée Kilandamoko n'attend pas Noël pour faire des cadeaux, mais préfère en faire toute l'année ! "Quand j'ai à cœur de faire des cadeaux, je peux m'y prendre en avance et mettre de côté. Par exemple, les fêtes vont bientôt passer, il y aura des réductions et des soldes. Si j'ai un cadeau précis en tête, je peux l'acheter pour faire plaisir", glisse-t-elle. Faire plaisir à ses proches tout au long de l'année, et si ce n'était pas ça au fond le vrai esprit de Noël ?