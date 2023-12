Bonne table à Rouen. Les petits plats dans les grands à Tempo

Les fêtes sont synonymes de plaisir. La rédaction de Tendance Ouest ne déroge pas à la règle. Nous sommes partis à la découverte d'une nouvelle table gastronomique rue de la République à Rouen : Tempo, en lieu et place de l'ancien Réverbère. Si ce dernier faisait la part belle à la cuisine traditionnelle, la nouvelle adresse du chef Justin Brement, passé par le Cancan et l'Odas à Rouen, propose une cuisine plus moderne.

Un repas à l'aveugle

D'emblée, le chef nous propose son menu en cinq services, à l'aveugle ! Gourmand et impatient, je lui accorde toute ma confiance. Le voyage commence par deux mises en bouches, un petit coussin curry black pearl et patate douce - un délicieux croustillant - accompagné de chips à tremper dans de la crème de maquereau grillé au barbecue, suivi d'une émulsion de betterave et chou rouge, citron caviar. Pour les entremets, nous partons sur une Saint-Jacques et quelques carottes, coquillages et sésame Kimchi puis un délicieux risotto épeautre et truffe noire.

Saint-Jacques, carottes, sésame Kimchi.

Pour le plat de résistance, place au gibier ! Le chef nous envoie un dos de jeune cerf, salsifis et topinambour. Pour la note sucrée enfin, nous aurons droit à un dessert mêlant une tuile à la pistache avec une autre au sucre, graine de fenouil et caramel au beurre salé avant de terminer une petite crème aux œufs et un chocolat mandarine, un clin d'œil à la grand-mère du chef. Vu la qualité du service et du repas, le prix du menu est particulièrement abordable, soit 49 euros par personne avec un verre de vin. Après un an d'exploitation, Justin Berment s'est donné un cap, celui de l'étoile au guide Michelin. Si cela semble un peu tôt pour 2024, le Rouennais espère s'améliorer d'ici là pour décrocher le précieux sésame. "Quand il y en aura une, on en voudra une deuxième", enchaîne Justin Brement. Ici, la carte change toutes les deux semaines environ et la surprise reste le maître mot de la maison.

Pratique. 5 place de la République à Rouen. Ouvert du mardi au dimanche. 02 32 08 07 06