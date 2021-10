Didier Marie défend la gare de triage

Dans sa lettre, datée du 8 avril dernier, Didier Marie s'est alarmé des conséquences de la relégation du site de Sotteville-lès-Rouen en avril 2010 "à une fonction uniquement de proximité, lui retirant sa fonction de triage".

Selon le président du Département, cela menacerait 2 000 emplois et "est en totale contradiction avec la volonté d'imprimer une logique d'aménagement et de développement durable de l'axe Seine, du territoire seinomarin, et au-delà d'une part importante du territoire national". Le fret ferroviaire "constitue un enjeu crucial pour l'avenir des Grands port maritimes du Havre et de Rouen".