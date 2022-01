Jeunes prodiges à Ouistreham

Comme le souligne Yves Robert, président fondateur du concours, «ces jeunes tournent avec les plus grands du monde. Ils ont en moyenne 26 ans mais ce sont déjà des professionnels.» En effet, la majorité d'entre eux a déjà obtenu au moins un Grand Prix d'un concours international. Dans ce concours, il n'y a pas de place pour l'amateurisme.



Places gratuites pour les huitièmes de finale

Pour cette compétition où la moindre faute vaut très chère, les jeunes concertistes joueront sur le même piano, «et donc chaque participant jouera sur le piano de la finale». Une recherche d’équité qui est la marque de fabrique de ce concours. La compétition proprement dite débutera ce jeudi 15 avec les huitièmes de finale. Pour donner l’envie de les suivre au plus près, les places seront gratuites. L’occasion rêvée de voir se produire de jeunes prodiges ces jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 octobre, de 10h à 12h30 et de 15h à 18h à la Grande Salle de la Grange aux Dîmes, à Ouistreham. Ces derniers interprèteront un programme libre de 30 minutes comprenant au moins une étude de Chopin et une étude au choix de Liszt ou de Rachmaninov ou de Scriabine ou de Debussy.



Le 25, un concert de gala exceptionnel

Les dimanche 18 et lundi 19, seulement 12 candidats resteront en lice pour les quarts de finale, toujours disputés à Ouistreham.

Les demi-finales et la finale sont programmées au théâtre de l’Hôtel de Ville du Havre.

Le concert de gala sera lui organisé le mercredi 25 à l’église Saint-Samson de Ouistreham, à 16 h.

Places à 15€. Renseignements au 06 74 40 92 33 ou www.piano-competition.eu



Galerie photos