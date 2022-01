Nördik Impakt: “Faites le plein de décibels”

Pour les autres, il faut vite les mémoriser et se dire que les places sont en train de se vendre comme des petits pains. Côté programmation, faites votre choix ! Pour l'entrée en matière, Pierre Henry fera vibrer l'église Notre-Dame de la Gloriette avec l' Apocalypse de Jean dès 21h le 20. Le soir du 21, le parking Souterrain du Château va résonner dès 21h pour une soirée à décibels. Eklektik & friends, Herrmutt Lobby et quatre autres groupes seront de la partie. Le jeudi 22, à 21h, c'est le Cargö qui va tanguer avec Gablé, Chinese Man et Buraka Som Sistema. Et le week-end s'annonce chaud, voire bouillant : le 23, pour le Nördik level 4 avec 17 artistes au Parc des expo et au Zénith de 21h à 5h. Et le 24, une apothéose avec le Nördik level 5 de 21h à 9h. Ça va bouger sur les dancefloor. Plus d'informations sur le festival Nördik Impakt au 02 31 86 79 31 ou www.nordik.org



