Dieppe. Anisha Jo, la gagnante de la Star Academy 2022, en concert et dédicace

A tout juste 22 ans, Anisha Jo est la gagnante de la Star Academy 2022. Originaire du Val-d'Oise, elle avait séduit ses professeurs et le public avec une reprise très émouvante de Je suis malade, de Serge Lama. Ses camarades de compétition évoquent une jeune femme sensible et authentique. De son côté, Anisha Jo se décrit comme une solitaire, ultrasensible et introvertie.

Malgré tout, la jeune femme a eu l'audace et le courage de se faire remarquer. C'est d'ailleurs comme cela qu'elle parvient à sortir son premier album intitulé Lumière. Ce samedi 16 décembre, elle sera sur scène de 14h à 17h30 à Auchan, à Dieppe, pour un concert live suivi d'une séance de dédicaces.

Elle interprétera ses nouveaux titres avant de laisser la place à quelques photos avec ses fans. Courez-y.