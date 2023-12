Seine-Maritime. Camion contre voiture : un homme grièvement blessé dans la collision

Mardi 5 décembre vers 9h30, un camion benne et une voiture se sont percutés rue de l'Europe, à Tocqueville-en-Caux. Le conducteur de la voiture a dû être désincarcéré. Médicalisé sur place par le Smur, il a été transporté au CHU de Rouen. Le chauffeur du poids lourd a été plus légèrement blessé et conduit vers le centre hospitalier d'Eu.

L'intervention a mobilisé 18 sapeurs-pompiers. La D925 a été coupée à la circulation le temps de l'intervention des secours. L'axe a été rendu aux automobilistes peu avant 11h30.